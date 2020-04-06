خلافات حادة تعصف بفصائل المرتزقة بمأرب أثر مصرع عدد من القيادات العسكرية الاخوانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب لـ”الخليج 365” عن تفاقم الخلافات بين فصائل المرتزقة وذلك عقب مصرع وجرح عدد من القيادات العسكرية الموالية للعدوان السعودي في المحافظة.

واشارت المصادر الى مصرع قائد اللواء310 محمد احمد الكامل واصابة كلا من احمد الشهاري اركان حرب اللواء وحميد المسوري قائد عمليات اللواء اثر استهدافهم من قبل الجيش واللجان الشعبية بقذيفة هاون خلال اجتماعهم بشركة كوفل.. لافتة الى ان غالبية القتلى والجرحى في العملية هم من القادة العسكريين الموالين لحزب الاصلاح بينهم عدد كبير من الفارين من محافظة الجوف.

من جانبها قالت وسائل اعلامية تابعة لحزب الاصلاح أن قذيفة الهاون وصلت الى وسط التجمع الذي ضم قائد اللواء 310 وعدد من ضباط اللواء بالإضافة الى قائد اللواء 72 خالد الجماعي الذي اصيب في العملية مع اخرين .

واشارت نلك الوسائل الى تورط القيادي العسكري المحسوب على الامارات، صغير بن عزيز في تقديم إحداثيات التجمع للجيش واللجان وذلك في اطار عملية التصفية التي تقوم بها الامارات لإزاحة القيادات الاخوانية إما بإقالتها او تصفيتها او من خلال تقديم احدائيات عن مواقعها للجيش واللجان .

واوضحت أن قيادة التحالف بالمحافظة وجهت بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات عملية الاستهداف.