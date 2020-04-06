شاهد بالفيديو : رقص شرقي بفستان مكشوف لــ”رانيا يوسف” يثير الغضب على مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر صفحتها على "تويتر" وهي ترقص على أغنية " بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال الممنوعين عن الغناء بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

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