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عدن - ياسمين التهامي - بقوة إيمانها مسنة مسلمة ومريضة بالقلب والضغط عمرها 86 عامًا تهزم كورونا ( صورة )!

جديد اب برس

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فيروس كورونا، أرواح أكثر من 68 ألف شخص حول العالم، ما بين أطفال وشباب ومسنين، فيما شُفي منه بعض الحالات من مختلف الأعمار. وانتشر الفيروس كالنار في الهشيم، وأصاب مئات الآلاف، وأسقط أيضًا عشرات الآلاف، وحذرت منظمة الصحة العالمية وكل الجهات المختصة من خطورته على الأطفال والمسنين والحوامل وفي واقعة نادرة، تمكنت مسنة تركية في عمر الـ86 عامًا من التغلب على فيروس كورونا، رغم معاناتها في الأصل من ارتفاع ضغط الدم والقلب. وانتقل الفيروس إلى السيدة رسمية إشيق، المقيمة بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، من ابنها جاويد وزوجته هوليا، اللذين أصيبا بالفيروس خلال أدائهما مناسك العمرة. وبعد عودة الزوجين "جاويد" و"هوليا" من العمرة في 12 مارس (آذار) الماضي، عزلا نفسيهما في المنزل. وخلال هذه الفترة، صادفت زيارة السيدة رسمية لابنها وزوجته في منزلهما، لتظهر بعدها بفترة أعراض الإصابة بكورونا على الزوجين. وبعد إجراء الفحوصات في المستشفى، تأكد إصابتهما بالفيروس. وفي 22 من الشهر نفسه، بدت أيضًا أعراض المرض على السيدة رسمية هذه المرة، حيث اشتد السعال عليها، فراجعت المستشفى هي الأخرى، ليتبيّن إصابتها بالفيروس. وبدأت "رسمية" العلاج من الفيروس في المستشفى، حتى تماثلت للشفاء وظهرت نتيجة فحص الفيروس سلبية، لتغادر المستشفى في 1 أبريل (نيسان) الجاري. وأعربت السيدة "رسمية" التي تغلبت على الفيروس، رغم ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب، وتقدم سنها، عن سعادتها الكبيرة للشفاء من الفيروس