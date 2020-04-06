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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام" علاج جديد لفيروس كورونا سيبصر النور أخيراً وفقاً لباحثين استراليين !

جديد اب برس Advertisements ​ go استمارة البحث‏نتائج بحث ‏ الرئيسيةصحة ورشاقةجديد الطبعلاج جديد لفيروس كورونا سيبصر النور أخيراً وفقاً لباحثين استراليين صحة ورشاقة /جديد الطب علاج جديد لفيروس كورونا سيبصر النور أخيراً وفقاً لباحثين استراليين ريما لمع بزيع - بيروت الأحد 05-04-2020 2 صور مضادّ للفطريات قد يقتل خلايا فيروس كورونا كوفيد - 19 وفقاً لباحثين من جامعة موناش الاسترالية. اكتشف باحثون من جامعة موناش في استراليا أن دواء إيفرمكتين Ivermectine المضادّ للفطريات قد يقتل خلايا فيروس الكورونا كوفيد- 19 في غضون يومين. وفي الوقت الذي انطلق فيه السباق لإيجاد علاج ضد فيروس الكورونا كوفيد -19، اكتشف باحثون من جامعة موناش Monash University في استراليا أنَّ الدواء المستخدم لعلاج القمل قد يقتل خلايا فيروس كوفيد – 19. فقد اكتشف الباحثون أن دواء إيفرمكتين Ivermectine ، وهو دواء مضادّ للفطريات يستخدم ضد القمل، قد يقتل خلايا فيروس كوفيد – 19 في غضون 48 ساعة في المختبر. وقد قرر الباحثون توجيه تجاربهم لإجرائها على البشر.

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