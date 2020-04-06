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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد سمير غانم يفقد القدرة على النطق عند سماعة خبر وفاة اعز اصدقائة !

أصيب الفنان المصري سمير غانم بحالة من الصدمة سيطرت عليه بعد علمه بوفاة صديق عمره النجم جورج سيدهم عن عمر يناهز ال81 عامًا، حيث فقد القدرة على النطق لعدة ساعات، وقرر الإنعزال بغرفته.

وبعد أن نجح بشكل تدريجي في إستيعاب الخبر لم يتردد في الإدلاء ببعض التصريحات مؤكدًا ان الصدمة التي يعيشها كبيرة .

وتحدث سمير غانم عن جورج سيدهم قائلًا :" عانى من المرض لأكثر من عشرين عامًا وادعو له بالرحمة ، فهو ارتاح من ألم وتعب متواصل من الصعب تحمله ".

جديد اب برس

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وأضاف:" ذكرياتي معه كثيرة فهو صديق عمري ، فقد كافحت معه وقدمنا العديد من الأعمال الفنية وكان يتولى مسئولية الإدارة والإتفاقات وتوقيع العقود، ذكريات جميلة ولكن بعد مرضه كنت اصاب بإكتئاب كلما اراه يتألم ".

وتابع :" زوجته سيدة فاضلة تحملت المسئولية وكانت سبب سعادته وهناك علاقة صداقة قوية تجمعها بزوجتي دلال".