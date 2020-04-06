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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل صادمة كيف تم اعتقال قائد عسكري بارز في الجيش الوطني بمأرب وإيداعه سجن الاستخبارات العسكرية

قالت مصادر إعلامية في مدينة مأرب، إن قوات امنية داهمت منزل رئيس دائرة المستودعات والتسليح في وزارة الدفاع العميد الركن خالد محمد الأمير واختطفته ، منذ ما يزيد عن الشهر والنصف.

ووفقاً للمصادر، تم إيداع العميد الحوشبي سجن الاستخبارات العسكرية بتهم وجهت إليه مفادها “التواصل مع المليشيا الحوثية”.

جديد اب برس

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