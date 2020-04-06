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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد البخيتي يعترف ضمنياً بالهزائم في مأرب وصعوبة المعارك فيها وناشطون يردون عليه !

ك شف قيادي بارز في جماعة الحوثي عن ماتواجهه مليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرق اليمن معللا هزائمهم بالمال الذي يصرف حسب وصفه . جديد اب برس Advertisements ​ وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي : هذه أول معركة في التاريخ يلعب فيها المال هذا الدور ولكن التحالف سيخسر ويتحسر على الأموال ثم يغلبون ويوم القيام إلى جهنم يحشرون” حسب وصفه ووصف البخيتي المعركة في مارب بأنها محسومة حسب قوله. وقال مراقبون يمنيون أن تصريحات محمد البخيتي دليل على الهزائم المتتالية التي منيت بها المليشيا الحوثية في محافظة مأرب واعتراف ضمني بصعوبتها. وسخر ناشطون يمنيون من كلام محمد البخيتي متهمينه أنه يلجأ إلى خداع انصارهم من القبائل المغرر بها بكلام مخالف للواقع . وكانت المقاومة والجيش الوطني قد اقتربا من سوق صراوح بعد السيطرة على كافة جبل هيلان.

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