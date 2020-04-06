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عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورة تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت السعودية ( تفاصيل)!

جديد اب برس Advertisements ​ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة رصد صباح اليوم، الأحد، في تمام الساعة 8:40 صباحاً هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.5 على مقياس ريختر وعمق 14 كيلومترا وتبعد 44 كيلومترا عن مدينة حقل التابعة لمنطقة تبوك. وصرح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، بأن زلزال خليج العقبة مرتبط بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة، كما أكد أن هذا النشاط ليس بجديد حيث يحدث على فترات غير متباعدة.

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