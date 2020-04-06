شكرا لقرائتكم خبر عن إختراق واتسآب تتم في 10 ثواني فقط .. وفيسبوك تحذر منها وتضع الحل لها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إختراق واتسآب تتم في 10 ثواني فقط .. وفيسبوك تحذر منها وتضع الحل لها !

في هذه الأيام إزداد الضغط على واتسآب بشكل كبير وغير مسبوق خاصة في ظل تواجد معظم الناس في منازلهم، وبالتالي أصبح من الضرورة التواصل مع جهات اتصالهم سواء من أجل قضاء الوقت معهم والتسلية أو لمتابعة الكثير من الأعمال المعلقة بين زملاء العمل، حيث أن كثير من المؤسسات اعتمدت تلك الطريقة من خلال تطبيق whatsapp وذلك لإنهاء المهام التي يتم تكليف موظفيها بها لعدم تعطل العمل، خاصة في ظل حالة الحظر المفروضة في كثير من الدول على مستوى العالم في الوقت الحالي.

انتشار طريقة سهلة لإختراق واتسآب في ظل هذا الاستخدام المتزايد نجد بكل تأكيد محاولة الكثيرين من المخترقين القيام بإختراق التطبيق، ويكون الأمر خطيرًا إذا كان هذا يتم بطريقة سهلة وبسيطة ويقع فيها الكثيرين، حيث أنها تتم من خلال قيام المُخترق عن طريق حساب قام هو بالتسلل له والإستيلاء عليه وقد يكون لواتس اب أو للفيسبوك، حيث يطالب الدعم الخاص بالتطبيق بإرسال رمز الستة أرقام له لأنه فقد حسابه ويريد استرجاعه، وبالفعل يتم ذلك وبعدها يُراسل الضحية الجديدة بأن الـ whatsapp طلب منه تحديد صديق لإستلام أرقام تأكيدية له وقد اختاره هو ويطالبه بإرسال الأرقام الستة التي وصلت له.

جديد اب برس

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بمجرد قيام الضحية الجديدة بذلك يُصبح حساب واتسآب الخاص بها ملك لهذا المخترق والذي يمكن من بعد ذلك التحكم فيه كما يريد، هذا وقد تمت تلك العملية كثيرًا وفقًا للشكاوى التي وصلت لفريق دعم التطبيق، لهذا وجهوا تحذير شديد اللهجة للجميع بعدم إعادة إرسال الرقم المكون من ستة أرقام لأي شخص آخر، لأنه في الغالب يكون هو الخاص بحسابه لأنهم لا يقومون بإرساله إلى لصاحب الهاتف فقط المُسجل به حسابه على whatsapp وعليه عدم الوثوق في أي جهة تطالبه به. طريقة أخرى لحماية واتسآب الخاص بك هناك إعداد منفصل تمامًا في التطبيق بحسابك الخاص بك لتأمين أقوى له حيث يمكن القيام به بالتوجه إلى إعداد “التحقق بخطوتين” ضمن إعدادات الحساب من داخل التطبيق، يستغرق الإعداد أقل من دقيقة ويمكنك عن طريقه تحديد رقم تعريف شخصي ، بل ووضع كذلك عنوان بريد إلكتروني احتياطي، حيث

سيطلب منك WhatsApp رقم التعريف الشخصي عند قيامك بتغيير هاتفك وإعادة تحميل التطبيق مرة أخرى لتشغيله على الهاتف الجديد، عند تمكين التحقق بخطوتين فإن أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على واتس اب يجب أن تكون مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام الذي قمت بإنشائه باستخدام هذه الميزة.

ولكن يبقى السؤال وهو ماذا يفعل مستخدم واتسآب إذا وقع في هذا الفخ بالفعل؟، والإجابة جاءت من دعم التطبيق بتوصيتهم أنه يجب في هذه الحالة حذفه من الهاتف وإعادة تثبيته مرة أخرى من أحد المتاجر الإلكترونية، سواء الخاصة بنظام Android أو ios، وبالتالي سوف يعود لك حسابك من جديد لأنه سيتم التعامل على أنه تحميل مختلف على هاتف آخر كما أوصى الدعم بضرورة إعداد خطوات التأمين السابق الإشارة إليه لإستخدام أفضل وأكثر أمانًا.