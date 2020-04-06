شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة كويتية" تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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القوات الأمنية في محافظة مبارك الكبير في الكويت القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد. وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادث، أثناء السيطرة على الفتاة من قبل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار. وذكر مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول، واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية فإن الفتاة "كاسرة الحظر" لم تستجب لنداء الشرطة بالتوقف، حيث كانت تقود سيارتها عكس السير، ولم تكتف بالاصطدام بالدورية، بل وهجمت على أحد العسكريين الذي حاول مساندة زميله في السيطرة عليها. وقال المصدر أن سيارة اسعاف توجهت للموقع للتعامل مع المرأة التي بدا عليها بعض الإصابات المتفرقة، بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.