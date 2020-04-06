شكرا لمتابعة خبر عن ليست الكمامات ولا المنظفات ولا الحجر الصحي..وزارة الصحة السعودية تعلن رسميا عن 2 اشياء اذا فعلتها ستنقذ نفسك وعلئلتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الكمامات ولا المنظفات ولا الحجر الصحي..وزارة الصحة السعودية تعلن رسميا عن 2 اشياء اذا فعلتها ستنقذ نفسك وعلئلتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو

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