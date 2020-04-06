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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الشاي ولا القهوة ولا الحليب..هذا العصير اللذيذ اذا تناولته يوميا على الريق انت وعائلتك فسوف يحميك من فيروس كورونا القاتل وينظف جسمك من السموم

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