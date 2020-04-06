شكرا لبحثكم عن خبر السلطات السعودية تعتقل ثعيل صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر يمنية إن قوات الأمن السعودي اعتقلت عبدالكريم ثعيل وكيل محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية اليمنية منذ نحو شهر،. وأضافت المصادر إن ثعيل اعتقل من مطار جدة وكان برفقتة زوجته وأطفاله ولا يعلم مصيره حتى الان. Advertisements وأضافت تلك المصادر أن أمين العاصمة في الحكومة الشرعية عبدالغني جميل وبسبب خلاف شخصي بين الطرفين قام بالوشاية لدى السعوديين وأرسل للمخابرات في المملكة صورة لمحادثة على الواتس اب ينتقد فيها ثعيل الحكومة السعودية.

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