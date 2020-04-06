البدء بحملة نظافة كبرى بعدن ضمن إجراءات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها بدأت حملة نظافة كبرى في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن الإجراءات الرامية لمواجهة فيروس كورونا.

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وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة مقتضبة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مع الشكر لحكومة اليابان، شاركنا المجتمعات المحلية لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الصرف الصحي.

وأضاف:" ضمن استجابتنا لـ كوفيد_19، بدأنا بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة حملة نظافة كبرى في عدن لتوفير النقد والعمل وكذلك للحد من الأمراض التي تضعف المناعة كحمى الضنك والكوليرا.