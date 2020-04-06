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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير للقوات الحكومية و17 أسيرا حوثيا واستعادة 3 عربات بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
الجوف - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، بأن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف، شنت هجوماً واسعاً ضد مليشيات الحوثي الانقلابية شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، وتمكنوا من تحرير مساحات واسعة وتكبيد المليشيات خسائر في الأرواح والمعدات.
وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية شنّوا هجوماً مباغتاً على مناطق سيطرة المليشيات وخاضوا ملاحم بطولية تمكنوا على إثرها من التقدم قرابة ٢٠ كم وصولًا إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم.
وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن أبطال الجيش من أسر ١٧ عنصرًا حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.
وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في المنطقة، منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى المليشيات شرقي الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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