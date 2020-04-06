شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري: قصف سجن تعز جريمة حوثية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن

دان وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري جريمة قصف المليشيات الحوثية للسجينات في محافظة تعز أمس .

وقال معالي الوزير في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان استهداف المليشيات الحوثية للسجن الذي يحتوي على نزيلات في محافظة تعز جريمة أخرى تضاف إلى رصيدها المثقل بالجرائم والقتل والتخريب والتدمير.

"نص منشور الوزير "

مجزرة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بقصف سجن محافظة تعز، تقتل وتصيب عدد من النزيلات.

جريمة أخرى تضاف إلى رصيدها المثقل بالجرائم والقتل والتخريب والتدمير.

نناشد ضمير الإنسانية الحي لدى المجتمع الدولي بوضع حد لهذه المليشيات التي قضت على الحرث والنسل وفتت النسيج الاجتماعي اليمني.

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لقد دأبت المليشيا منذ الانقلاب حتى اليوم على قتل المدنيين واعتقال الأبرياء من نشطاء الرأي والدعاة والطلاب وكل الأحرار.

نعاهد الشعب اليمني أن تظل معركتنا قائمة مع هذه الجماعة حتى النصر وتحرير كل الأراضي اليمنية من هذا الدنس.

الرحمة للشهداء/ات

الشفاء للجرحى /ات

الخزي والذل والعار للمليشيا الحوثية الفاشية.