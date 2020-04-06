شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن جانب من استغلال النفوذ الحوثي في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 إب - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، اليوم الاثنين، عن جانب من استغلال النفوذ الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن قياديا حوثيا استغل نفوذه لإجبار مشافي حكومية وأهلية وصيدليات إب على شراء مستلزمات طبية من مؤسسات يملكها. وأضافت المصادر، أن صفقات البيع للمستلزمات الطبية يشوبها عمليات فساد ويرافقها شراء مواد ومحاليل ومستلزمات طبية ذات جودة ضعيفة وردئية

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