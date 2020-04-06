مقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في ناطع بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/نيسان/2020، غارات جوية على تعزيزات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تعزيزات للمليشيا في مديرية ناطع بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات. وشهدت جبهة ناطع وقانية اليوم مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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