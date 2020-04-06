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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استشهاد طفل وإصابة آخر بنيران قناص حوثي بحي عصيفرة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
استشهد وأصيب طفلان، اليوم الاثنين، بنيران قناص حوثي في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وقالت مصادر محلية، إن طفلا استشهد وأصيب آخر ،قبل قليل، إثر استهدافهم من قبل قناص مليشيا الحوثي المتمركز في تبة الكمبتين على حي عصيفرة السكني، شمال مدينة تعز.
وأمس استشهد وأصيب 22 سجينة نتيجة قصف مليشيا الحوثي الإنقلابية، للسجن المركزي غرب المدينة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي المتمركزة في الربيعي، أطلقت عدداً من قذائف المدفعية على السجن المركزي في منطقة الضباب.
وطبقا للمصادر، فقد أصابت قذائف مليشيا الحوثي قسم النساء في السجن المركزي.
وأسفر القصف عن استشهاد ست سجينات وإصابة 16 سجينة بعضهن بإصابات خطيرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى السجن لنقل الضحايا إلى المستشفيات.
يشار إلى أن المليشيا كثفت الأحد، قصفها المدفعي على الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في ضواحي المدينة
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