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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج المعتقلين السياسيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت السفارة الصينية في اليمن جميع الأطراف للإفراج عن المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
وكتبت السفارة في صفحتها على "تويتر" "إن فيروس كوفيد-19 العدو لجميع اليمنيين، ولذلك ندعوكافة الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن الأسرى والمختطفين في أقرب وقت ممكن، خاصة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي: محمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وفيصل رجب، وناصر منصور هادي، لعلهم يجتمعون مع أسرهم".
وقالت السفارة إن هناك "العديد من الدول قامت بالإفراج عن السجناء، من أجل تخفيض خطورة انتشار فيروس كورونا".
وأبدت السفارة الصينية في اليمن أملها في أن ينفذ اتفاق تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن
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