اخبار الخليج / اخبار اليمن

الصين تدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج المعتقلين السياسيين

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج المعتقلين السياسيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

الصين تدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج المعتقلين السياسيين

متابعات_ الخليج 365

دعت السفارة الصينية في اليمن جميع الأطراف للإفراج عن المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.

 

Advertisements

وكتبت السفارة في صفحتها على "تويتر"  "إن فيروس كوفيد-19 العدو لجميع اليمنيين، ولذلك ندعوكافة الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن الأسرى والمختطفين في أقرب وقت ممكن، خاصة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي: محمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وفيصل رجب، وناصر منصور هادي، لعلهم يجتمعون مع أسرهم".

 

وقالت السفارة إن هناك "العديد من الدول قامت بالإفراج عن السجناء، من أجل تخفيض خطورة انتشار فيروس ".

 

وأبدت السفارة الصينية في اليمن أملها في أن ينفذ اتفاق تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعو الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج المعتقلين السياسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا