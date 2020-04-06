شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الشبحي" يعلق حول فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الدكتور سالم الشبحي رئيس الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية رئيس لجنة مجابهة كورونا بالمجلس الانتقالي ، على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.



قال الشبحي في تصريحات لــ"الخليج 365" بأنهم في عدن بقدر الاستعداد مجابهة فيروس كورونا ولجنة الإغاثة الانسانية والصحة والبيئة حيث قال بأنه جهزوا كل ما استطاعوا ـ كما انهم قاموا بلقاء مع منظمة الصليب الاحمر الدولي وافتتحوا مقر حجر في مديرية البريقة ، وتم الاتفاق بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية، ونعمل معاً والابتعاد عن الأمور السياسيية .

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