شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السعودية.. 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2402 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية ليل الأحد امس تسجل 17 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2402.

وجاء الكشف عن الحالات ضمن التحديث على موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2402 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 2385 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا، أن نسبة المصابين بـ #كورونا من غير السعوديين تبلغ 53%.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة"، لكنه أشار في ذات السياق إلى أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها.

ولفت ممثل الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق الذي يتم مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت السبت عن عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي كورونا.

والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين.

وفي سياق ذي صلة بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

وكانت قد صدرت أوامر سامية بإعفاء هؤلاء المعتمرين من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، وبالإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين (بصمة مرحل).

ويتم تأمين عودة هؤلاء المعتمرين إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.