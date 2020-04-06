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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على سبب انخفاض كبير في مبيعات هذه السيارات !

تسبب فيروس كورونا القاتل او مايعرف بـ "كوفيد 19" في تراجع كبير على الطلب لأغلب شركات السيارات في المانيا حيث وصل معدل تراجع مبيعات السوق الألماني مايقرب من 38 % عن الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات السوق ان مبيعات شركة فولكس فاجن انخفضت بمعدل 35 % وتراجعت مرسيدس بنسبة 28 % بينما قلت بي إم دبليو بنسبة 28 %

وبالنسبة لشركة أودي لم تنجو من هذه الازمة وانخفضت المبيعات بنسبة 37 % كما تلقت فورد ضربة قوية بعد تراجع المبيعات بنسبة 50 % مرة واحدة.

جديد اب برس

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وعلى الرغم من انخفاض المبيعات إلا أن هناك سيارات حققت مبيعات كبيرة رغم ماتمر به ألمانيا بسبب أزمة كورونا، وهو ما تحقق بالنسبة لسيارات لكزس التي لم تنخفض مبيعاتها سوى 2.8% وتيسلا 4.4% .

كانت السلطات المعنية فى ألمانيا أعلنت عن تسجيل نحو 6 آلاف إصابة والإجمالى أكثر من 91 ألف حالة بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

كما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تصل الإصابات إلى ما يقرب من مليون وربع إنسان حول العالم، وتأتى الولايات المتحدة عل رأس قائمة دول العالم الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث تخطت أكثر من 300 ألف إصابة خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتى بعدها فى المركز الثانى في دولة اسبانيا