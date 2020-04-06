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عدن - ياسمين التهامي - عاجل تسريب تفاصيل خطيرة عن مصرع ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام في مسقط العمانية !

تداولت مواقع إخبارية أخبارا مفادها أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام لقي مصرعه في العاصمة العمانية مسقط . ونقلت المواقع عن مصادرها أن الحوثيين يتكتمون على هذا الأمر رغم أن الأمر قضاء وقدر وليس أمر حدث في جبهات القتال مشيرة إلى أن شاحنة كبيرة يقودها عامل باكستاني سحقت السيارة التي كان يقودها محمد عبدالسلام في أحد شوارع العاصمة مسقط مما أدى إلى وفاته على الفور. جديد اب برس Advertisements ​ ولم تنفي أو تؤكد سلطة الانقلاب هذة الاخبار

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