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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 06-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 6-4-2020? شاهد ماورد عن اظرار انفجار معسكر السواد اللذي هز العاصمة صنعاء في منتصف الليل ! جديد اب برس Advertisements ​ نفجار عنيف، قبل قليل، العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وبحسب سكان محليون فإن انفجارا هائلا سُمع في الأحياء الجنوبية لصنعاء، بالقرب من معسكر السواد، وتزامن الانفجار مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي .

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