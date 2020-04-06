 هل تذكرون مخرج مسلسل باب الحارة "بسام الملا" ..شاهدو إبنة سارة كيف ظهرت فاتنة الجمال وبملابس مكشوفة ..(صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكل يعرف النجمة السورية شمس بسام الملا ، نجمة مسلسل باب الحارة ، و ابنة المخرج بسام الملا ، بإطلالتها الرائعة.

حيث كشفت في أخر ظهور لها على حسابها، بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام ، عن مناطق حساسة من جسدها بشكل فاضح في صور شاركتها مع جمهورها في آخر جلسة تصوير خضعت لها.

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و ارتدت شمس، فستان لون زهري و كشفت فيه عن الكثير من مفاتنها للجمهور مما عرضها لوابل من الانتقادات بسبب صورها العارية.

نجمة “باب الحارة” تكشف عن ساقيها

وانهالت التعليقات على صور نجمة باب الحارة في جزئه الأخير حيث أبدوا انزعاجهم من الفنانة السورية بسبب إطلالتها في زمن انشغال العالم بوباء كورونا الذي يغزو العالم

و الجدير بالذكر ان نجمة باب الحارة كانت قد عرفت الشهرة في دورها في المسلسل الشهير باب الحارة بعد عملها في مجال عرض الأزياء و اعتمادها على ارتداء براندات عالمية بغية التسويق للبضائع عبر حسابها الرسمي في انستقرام.