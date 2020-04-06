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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو هز وجدان مليار مسلم ..شاهد المؤذن وهو يرفع صوت الاذان في اكبر دولة أوروبية وفي قلب عاصمتها ( فيديو جعل دموع كل مسلم تتساقط من الفرح )

2020/04/06 الساعة 10:41 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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