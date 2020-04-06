شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. ختان سما المصري مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام تحدثت فيه عن ختان البنات والمشاكل التي يسببها .

وقالت سما المصرى تعليقا على الفيديو : الدولة بتحارب الختان ، بس ده مش كفاية لازم يغلظوا العقوبة ، لان فى بنات ماتت ومحدش فى الدنيا بيعمل كده غيرنا ، وشرحت سما فى الفيديو اكثر من حالة ختان وكيف اثرت على صاحبتها جنسيا .

يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ختان سما المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.