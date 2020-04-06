شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : إعلان أمريكي مفاجئ بشأن دولتين عربيتين لم يدخلها فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع وصول فيروس كورونا القاتل، المعروف طبياً باسم كوفيد 19، إلى 183 دولة حول العالم، وإلزامه أكثر من نصف سكان الأرض على المكوث في منازلهم في سابقة تاريخية خطيرة، لا تزال بعض الدول خالية منه حتى اللحظة، في وقت تستمر في جميع الدول باتخاذ التدابير للحد من وصوله وتفشيها على أراضيها.

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ونشرت جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث، التي تعتبر مرجعاً دولياً معتمداً، قائمة بـ 17 دولة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، توزعت حسب القارات التالية، 4 آسيوية، 3 أفريقية، 10 في أوقيانوسيا، وهذا يشير إلى أن القارة الأوروبية تعاني جميع دولها من تفشي الفيروس، لذلك تم إعلانها بؤر لتفشي الوباء من قبل منظمة الصحة العالمية.

دولتين عربيتين لم يدخلها فيروس كورونا

القائمة الآسيوية ضمت دول اليمن، كوريا الشمالية، طاجيكستان و وتركمنستان

القائمة الأفريقية ضمت دول جزر القمر، ساو تومي، برينسيب و مملكة ليسوتو

القائمة الأوقيانوسية ضمن دول ناوورو، فانواتو، ساموا، كيريباتي، مايكرونزيا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، جزر سولومون و مملكة تونغا

يذكر أن جزر القمر دولة عربية، وعضو في جامعة الدولة العربية منذ عام 1975 واللغة الرسمية فيها هي العربية، القُمرية والفرنسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.