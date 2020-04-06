شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير "هام للغاية".. هذه الأماكن داخل كل منزل هو المكان الوحيد للوقاية من فيروس "كورونا" القاتل ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن للفيروس التاجي أن يعيش على أسطح مختلفة، بعضها لمدة تصل إلى 3 أيام أو حتى أطول، وفقاً لما أوردته مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين” الطبية ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف وتعقيم الأسطح كثيرة اللمس يوميًا.

وافضل طريقة للوقائة ان يقوم رب المنزل او الزوجة برش معقم كالديتول والكلوركس ممزوح بالماء في كافة الاماكن الملساء والاسطح البارزة في المنزل مثل الطاولات الاجزاء البارزة في سرير النوم خزانة المطبخ وغيرها من الاماكن التي تمثل مخابيء مثالية للفيروس الفتاك . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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