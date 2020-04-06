شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بسبب المرض الخبيث.. الموت يفجع اشهر مذيعة في قناة الجزيرة "علا الفارس".. لن تصدق كيف كان اخر ظهور لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجعت مذيعة الجزيرة الإعلامية، علا الفارس، الطالبة الأردنية بلقيس بني هاني ، التي توفيت يوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت الفارس تغريدة لها عبر تويتر " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المهندسة بلقيس بني هاني الله يغفر لها ويرحمها يارب #بلقيس_بني_هاني

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير بالذكر أن مرض السرطان منتشر في المملكة الأردنية كما في غيره من البلدان العربي كمصر واليمن وغيرها. وقد تفاعل جمهور علا الفارس مع تغريدتها بشكل كبير وأبدى تعاطفه معها ومع اسرة الفقيدة، داعين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويعصم قلوب أهلها ومحبيها بالصبر والسلوان.

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