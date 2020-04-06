شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئيس اليمني "عبدربه منصورهادي" يصدر توجيهات رئاسية طارئة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي توجيهات رئاسية عاجلة إلى السلطات الحكومية والجهات المعنية بتعز بإطلاق سراح كافة المعتقلين بالمحافظة من غير المتورطين، بعد قصف حوثي أسفر عن مقتل وإصابة ١٤ سجينة يمنية.



ورصد محرر مراقبون برس تأكيد قناة الجزيرة ان توجيهات الرئيس اليمني بإطلاق سراح كافة الأسرى على ضمانة وكفالة ذويهم باستثناء المساجين جنائيا وبقضايا إرهابية.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



‏وكانت الجزيرة نقلت أمس عن مصادرها تأكيدها بمقتل 5 سجينات وإصابة 9 نساء في قصف حوثي على قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز اليمنية