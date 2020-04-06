عــــاجل : قرار نهائي للحوثيين بخصوص تحرير مأرب وقيادي بارز يوجه رسالة للقبائل ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أشاد المتحدث الرسمي باسم فريق المصالحة الوطنية وعضو المكتب السياسي لأنصارالله محمد ناصر البخيتي بموقف قبائل محافظة مأرب الرافض للإغراءات المالية السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ووجه البخيتي تحية لقبائل مأرب “لرفضهم الإغراءات المالية السعودية مؤكدين بذلك أن دمائهم ليست للبيع”. ونصح عبر منشور منشور على صفحته بالفيسبوك المتورطين “الذين لوثوا أنفسهم بتلك الأموال إلى تصحيح موقفهم بالتنسيق مع المجاهدين لأن تحرير #مأرب أصبح مسألة وقت”. وأشار إلى أن “هذه أول معركة في التاريخ يلعب فيها المال هذا الدور ولكن آل سعود سيخسرونه ويتحسرون عليه ثم يغلبون ويوم القيام إلى جهنم يحشرون”.

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