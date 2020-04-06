طبيب خليجي مختص يكشف تفاصيل مثيرة عن دور هذه الاكلة المتواجدة بكل منزل في علاج فيروس "كورونا"

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عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب كويتي أن نتائج أثبتتها الدراسات العلمية أكدت أن “الملوخية” تحتوي على مادة تسمى flavonoid تعمل على تسهيل دخول عنصر “الزنك” إلى داخل الخلية المصابة بالفيروس.
وأكد د. فهد النجار استشاري الباطنية والجهاز الهضمي في مركز ثنيان الغانم في المستشفى الأميري أن تلك المادة تعمل كمفتاح لعنصر الزنك للدخول إلى الخلية، وهي الطريقة ذاتها التي تعمل بها العقاقير المضادة للملاريا، التي أثبتت نجاحات في بعض التجارب ضد فيروس كورونا مؤخراً.
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وأوضح النجار أن مادة flavonoid الموجودة داخل “الملوخية” تعمل في الأساس على التداخل مع ميكانيكية انتاج مادة الفيروس الجينية RNA وتساعد على إيقاف إنتاجها وإيقاف تكاثر الفيروس داخل الجسم.
تفاصيل لدور الملوخية في علاج كورونا
ولفت الطبيب الكويتي إلى أن تلك العناصر والمعلومات قد تمثل مدخلاً لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، وليست هي العلاج بحد ذاته، حيث أن صناعة الأدوية تمر بمراحل عدة وتجارب سريرية لأوقات طويلة قبل اعتمادها رسمياً.
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