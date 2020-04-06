شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : وفاة نائب رئيس الجمهورية وتأجيل مراسم الدفن لهذا السبب الصادم.. شاهد "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مقرب من نائب رئيس الجمهورية السوري الأسبق، عبد الحليم خدام، نبأ وفاته بسبب تقدمه في العمر وإثر أزمة قلبية، مشيرا إلى أن موعد ومكان الدفن لا يزالا غير محددين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا التي تُوفي فيها السياسي السوري البارز.

وقال البروفيسور صلاح عياش، وهو مقيم سوري في فرنسا منذ 50 عاما ويبلغ من العمر 70 عاما، ويُعرف نفسه كصديق قديم لخدام منذ ان غادر الأخير سوريا عام 2005، وأسس معه جبهة الخلاص، إن نائب الرئيس السوري الأسبق توفي الساعة الخامسة فجر الثلاثاء بسبب تقدمه في السن وإثر أزمة قلبية، مشيرا إلى أن مكان وزمان الدفن غير محددين بعد بسبب الأوضاع التي تشهدها فرنسا نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكانت قد تناقلت شخصيات سياسية وإعلامية عربية عدة، نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق، عبد الحليم خدام، الثلاثاء، وقد اختلف هؤلاء على طريقة نعيه فمنهم من رآه شخصية وطنية في حين اعتبره آخرون متورطا في الكثير من التجاوزات التي ارتكبت في سوريا ولبنان خلال العقود الماضية.

وكان أول من نشر خبر الوفاة، وزير الإعلام اللبناني السابق، جمال جراح، الذي نشر صورة لخدام مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا سابقا، غسان سلامة.

وكتب جراح في تغريدة نعيا لنائب الرئيس السوري الأسبق قائلا: "إلى جنات الخلد يا أبو جمال يا صديق الرفيق الوفي"، على حد تعبيره.