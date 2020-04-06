شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : العاهل السعودي يفاجئ الجميع ويصدر توجيهات وأوامر صادمة بشأن الوافدين في المملكة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، يوم الأربعاء، عن قرار جديد ومهم بشأن الوافدين بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان لها إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

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وأضافت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة الملك سلمان، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كل دول العالم؛ جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن الاثنين الفائت، عن صدور أمر خادم الحرمين، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، رصد 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 1720.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية بالفيروس ما أدى لارتفاع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في المملكة إلى 16 حالة.