شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تناقش المستجدات لتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، في اجتماعها، اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من المستجدات والإجراءات المستمرة لتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجائحة ومدى تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الجانب.

واستمعت اللجنة في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى تقرير رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، حول ما تم تنفيذه خلال الأسبوع الماضي من الإجراءات الحكومية المقرة والمتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى نتائج المتابعة لأداء عمل المحافظات والمواد والتجهيزات الطبية التي تم رفدها بها واخرها توزيع سيارات اسعاف من المنحة السعودية الإماراتية.

وأوضح ان اللجنة تابعت إجراءات اجلاء عدد من الأجانب من جزيرة سقطرى عبر طائرة اقلتهم، اليوم الاحد.. لافتا إلى ان نتائج الفحوصات التي أجريت على سائق الشاحنة التجارية في احدى منافذ المهرة والذي تم الاشتباه بإصابته بكورونا كانت سلبية، إضافة إلى التدابير المتخذة للتحقق وفحص سائقي الشحنات التجارية والإنسانية.

واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزير الخارجية، محمد الحضرمي، حول حصر اليمنيين العالقين في الخارج بسبب اغلاق المطارات نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا، والتنسيق القائم مع البعثات اليمنية وسلطات هذه الدول للاطمئنان عليهم، لافتا إلى الالية والاولويات المعدة للتعامل مع هؤلاء العالقين وفق الإمكانيات والتجهيزات المتاحة وبحسب المستجدات العالمية في هذا الاطار، بما في ذلك اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي عقب انتهاء الفترة المحددة لإغلاق المنافذ اليمنية.

Advertisements

وشدد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، على ضرورة الاهتمام بالمواطنين اليمنيين العالقين في عدد من الدول ومتابعة احتياجاتهم .. منوها بالتعاون الذي تبديه سلطات الدول الشقيقة والصديقة للتعاون مع الحكومة لتقديم أوجه الرعاية والاهتمام للمواطنين اليمنيين سواء في الداخل او الخارج.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة تكثيف التوعية الإعلامية لتعريف الناس بإجراءات الوقاية التي يجب اتباعها..منوها بالمبادرات المجتمعية والشبابية للتوعية واهمية تطويرها واستمرارها.

وقدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم تقرير حول التطورات القائمة في تجهيز مراكز الحجر الصحي وتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا بالتعاون والتنسيق مع الاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية.

شارك في الاجتماع وزراء الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، والاعلام معمر الارياني، والإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والمالية سالم بن بريك، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي.