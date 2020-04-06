شكرا لبحثكم عن خبر طارق عفاش: تعامل الحوثي مع ملف الاسرى شغل منافقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رد قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" العميد طارق صالح على جماعة الحوثيين ومسؤول ملف الاسرى فيها بقوله أن ملف الأسرى ملف إنساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والابتزاز كما أن وباء كورونا لا يستثني أحداً.

وقال صالح في تغريدة على صفحته فجر اليوم الاثنين ـ رصدها محرر "واتس نيوز" ـ "أن تكرار حديث الحوثيين عن إطلاق مجموعة من الأسرى شغل منافقين والواجب أن يتم إطلاق جميع الأسرى دون استثناء فهذا ملف انساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والإبتزاز.. كما ان وباء كورونا لا يستثني أحداً".

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وهذا اشارة لعدم ذكر اسم ابنه عفاش من ضمن القوائم التي أوردتها جماعة الحوثي للشرعية والتي حددت انها سوف تطلقها على دفعتين شريطة الايفاء بالتزاماتها وتحديد اسماء معينه تريدها الجماعة.

وكانت مصادر في جماعة الحوثي أشترطت عدم طرح أسم عفاش طارق عفاش من ضمن كشوفات التبادل، دون ابدا الاسباب.

وكان القيادي الحوثي ذكر، في تصريح لقناة "الميادين" المقربة من إيران وحزب الله، أنه تم الاتفاق على نحو 1020 اسماً من الطرفين (الشرعية والحوثيين) وهناك خلاف حول 400 اسم حتى الآن.