شكرا لبحثكم عن خبر ماصحة مقتل ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام في مسقط العمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت مواقع إخبارية أخبارا مفادها أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام لقي مصرعه في العاصمة العمانية مسقط . Advertisements ونقلت المواقع عن مصادرها أن الحوثيين يتكتمون على هذا الأمر رغم أن الأمر قضاء وقدر وليس أمر حدث في جبهات القتال مشيرة إلى أن شاحنة كبيرة يقودها عامل باكستاني سحقت السيارة التي كان يقودها محمد عبدالسلام في أحد شوارع العاصمة مسقط مما أدى إلى وفاته على الفور. ولم تنفي أو تؤكد سلطة الانقلاب هذة الاخبار

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