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شكرا لبحثكم عن خبر بالصور ..سائحة أوروبية ترفض مغادرة اليمن وتقول إنها لن تندم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت الرحالة الأيسلندية "إيفا" خيروها بان تغادر جزيرة سقطرى بسبب انتشار وباء كورونا
واختارت إيفا البقاء في جزيرة سقطرى حيث وقالت إنها لم تندم على هذا الخيار ولو انها غادرت لأوروبا لكانت اليوم في الحجر ولكنها اليوم تعيش على هذه الجزيرة اليمنية الساحرة بكل حرية.
وعبرت السائحه الايسلندية عن سعادتها لأنها عالقة في جزيرة سقطرى برغم المعاناة في هذه الجزيزة منذ انتشار كورونا واغلاق المطارات
وقالت احلى حجر حصل لها لو كانت في اوروبا ربما تكون في الحجر بين اربعة حيطان.
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