شكرا لبحثكم عن خبر عزيز الجيش اليمني يظهر في الجبهة.. ويؤكد: لا حاضنة للحوثيين في مديرية صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اقوى تصريح من اهم جبهة مشتعلة حاليا غرب محافظة مارب أكد الفريق صغير بن عزيز رئيس الأركان في الجيش اليمني ان الميليشيا الحوثية منيت بخسائر كبيرة في جبهة صرواح غرب محافظة مارب |.

لافتا في الوقت ذاته "ان لا حاضنة للحوثيين في مديرية صرواح " .

ونقلت قناة الحدثمن داخل معسكر كوفل عن الفريق بن عزيز قوله" أن هناك العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بما فيهم أطفال

معبرا عن اسفه للزج بهولاء الاطفال في محارق الحوثي.

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واضاف بن عزيز " الجيش يواصل التقدم العمليات مستمرة."

مؤكدا في سياق تصريحه " نحن ماضون في تحرير ما تبقى من اليمن الذي يقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية وموعدنا صنعاء بإذن الله” .

واشاد رئيس الاركان بكل منتسبي الجيش الوطني ورجال المقاومة والقبائل المساندين لقوات الشرعية في المعارك، كما أشاد كذلك بدعم التحالف بقيادة السعودية مشيراً إلى أن الغارات الجوية لعبت دوراً فعالاً.

وياتي هذا التصريح ليؤكد قوة الموقف الذي يعيشه الان الجيش في جبهة صرواح والتي لقنت الميليشيا الحوثية اقسى اللهزائم واعتى الخسائر