شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي -الذراع الإيراني في اليمن - مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

Advertisements وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط عيار 23 بشكل هستيري .. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وتمكنت من إخمادها. يذكر المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين من خلال استهدافها للأحياء السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.