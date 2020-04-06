عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غرب اليمن.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي شنت هجوماً على المواقع مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والقذائف المدفعية، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكسر الهجوم.

وأردف المصدر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي حيالها.

المشتركة تكسر هجوما حوثيا شرق مدينة الصالح بالحديدة

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الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي شنت هجوماً على المواقع مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة والقذائف المدفعية، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لها وكسر الهجوم.

وأردف المصدر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي حيالها.