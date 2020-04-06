شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم حوثي صوب حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 أفشلت القوات المشتركة هجوم شنته مليشيات الحوثي صوب مدينة حيس جنوب الحديدة، وتكبدت خلاله المليشيات خسائر فادحة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن قوات اللواء الثالث عشر عمالقة افشلت هجوماً للمليشيات الحوثية القادمة من قريتي الحمينية والدنين شمال غرب حيس بكل صلابة واستبسال. وأكد المصدر أن القوات كبدت المليشيات خسائر في العتاد واوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرت من تبقى منهم على التراجع الفرار. يذكر القوات المشتركة كسرت صباح اليوم هجوم حوثي شرق مدينة الصالح بالحديدة تكبدت خلاله المليشيات خسائر بشرية ومادية

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