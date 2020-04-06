البحسني يطلع على الاستعدادات الجارية بالمحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بمدينة المكلا وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي للإطلاع على الاستعدادات الجارية بالمحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



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واكد محافظ حضرموت أهمية تكاثف الجهود خلال هذه الأزمة وتظافرها، لافتا إلى أن السلطة المحلية بحضرموت قد بذلت جهودا كبيرة في إطار الاستعدادات لمجابهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من مخاطر وصوله وتفشيه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه تقدم وكيل وزارة الصحة بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل الجهود التي تبذل من قبل قيادة السلطة المحلية بحضرموت والجهات الصحية وكافة الأجهزة المختلفة والتي تعمل كفريق واحد لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حضرموت تعد نموذجا في هذا الجانب وقد استطاعت قطعت شوطا كبيرا في مسيرة الاستعداد لمكافحة الفيروس وحماية المواطنين منه، مؤكدا بأن وزارة الصحة ستقف إلى جانب السلطات المحلية في حضرموت وستقوم بستهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم والمطلوب لمواجهة هذه الجائحة التي ضربت العالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي بالوزارة والمحافظة.