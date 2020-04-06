شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السلطات السعودية رسمياً تطلق تحذيرات هامة عن ماسيحدث خلال الساعات القادمة.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كارثه : مروعة ومزلزلة في تركيا قبل قليل.. وأكثر من 30 مدينة تركية مهددة بالإنهيار القاتل خلال الساعات القادمة؟! واخيرا.. علماء يبشرون العالم.. ويقولون اكتشفنا نقطة ضعف فيروس"كورونا" وسيتم قتلة بهاذه الطريقه نهايا..شاهد شاهد بالفيديو : فوز العتيبي تكشف عن مشكلة "عويصة" تواجهها أثناء التصوير في غاية الخطوره : أمر ملكي عاجل وغير مسبوق وتحركات سعودية طارئه لإجلاء العالقين بالخارج

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