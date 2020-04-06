شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة امريكية" فيروس كورونا ينتشر عبر هذة الحيوانات المفترسة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دراسة امريكية" فيروس كورونا ينتشر عبر هذة الحيوانات المفترسة !

جديد اب برس

Advertisements

​

ت الحكومة الأمريكية أمس الأحد اصابة نمرة في حديقة حيوان نيويورك بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت الفحوصات ايجابية نتائج اختبارها. وقالت جمعية حماية الحياة البرية التي تدير حديقة الحيوان في بيان إن النمرة الملاوية البالغة من العمر 4 سنوات والتي تدعى نادية كانت من بين مجموعة من الأسود والنمور في حديقة حيوان برونكس التي أصيبت بسعال جاف. ولا يزال من غير المعروف كيف يؤثر الفيروس على الأنواع المختلفة. وكتبت جمعية حماية الحياة البرية أن القطط الكبيرة تعرضت لفقدان الشهية لكن من المتوقع أن تتعافى جميع الحيوانات. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان أنه بدأ يظهر على النمرة أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وعلى الأرجح بعد مخالطتها لعامل بالحديقة مصاب بالفيروس. وقالت الوزارة إن هذه هي الحالة الأولى التي يصاب فيها نمر بكوفيد-19. وأغلقت حديقة الحيوانات في منتصف مارس الماضي وبدأت ظهور الأعراض الأولى على النمرة في 27 مارس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأضافت الوزارة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه يمكن انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر، لكنها حذرت الأشخاص المصابين بالمرض بالحد من الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.