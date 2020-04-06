شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل لطارق صالح قبل قليل "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements ​ قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" العميد طارق صالح أن ملف الأسرى ملف إنساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والابتزاز كما أن وباء كورونا لا يستثني أحداً. وقال صالح في تغريدة على صفحته فجر اليوم الاثنين ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ "أن تكرار حديث الحوثيين عن إطلاق مجموعة من الأسرى شغل منافقين والواجب أن يتم إطلاق جميع الأسرى دون استثناء فهذا ملف انساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والإبتزاز.. كما ان وباء كورونا لا يستثني أحداً".

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