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عدن - ياسمين التهامي - منظمة الصحة العالمية: اليمن البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بالرغم من تسجل هذا العدد من البلاغات !

جديد اب برس Advertisements ​ منظمة الصحة العالمية، امس الأحد، تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا المستجد. وقال ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، في احاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء: "حتى صباح الأحد يبقى اليمن البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة". وأشار موساني إلى أن "المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد، ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة". ولفت موساني إلى أنه "وخلال الأسبوع الماضي تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغاً، والتحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات". وتابع: "إن قرابة 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات". وقال موساني أن "المنظمة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع الفيروس". وأكد إن "المنظمة تعمل مع السلطات الصحية في اليمن وخارجه من أجل توفير المزيد من المعدات والمستلزمات المهمة، التي تساعد اليمن على مواجهة كورونا".

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