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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير " الصين خدعت العالم بمعلومات مغلوطة حول كورونا !!

جديد اب برس

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المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، مساء الأحد، الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في أغلب دول العالم. وقال جهانبور في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، ونشرتها وسائل إعلام إيرانية، إن ”الصين⁩ رمت العالم بمزحة سوداء حول فيروس ⁧كوفيد19 (كورونا المستجد)⁩ وأغلب دول العالم تعاملت مع الفيروس وفق المعلومات الصينية وتخيلت أنه مرض أشبه وأسهل من الرشح العادي ولكن الأمر ليس كذلك“. وأضاف جهانبور في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ ردا على السفير الصيني في طهران الذي رفض تصريحات المسؤول الإيراني، ”لا يجب الخلط بين الأبحاث العلمية والسياسة، الأوساط الأكاديمية في العالم استندت إلى معلومات الباحثين الصينيين والتي قالت إن الفيروس أشد من أنفلونزا A، ولكن الأبحاث إظهرت عكس ذلك. نحن أكثر ثقة بمعلوماتنا“. وبين المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن ”الدول التي سجلت اصابات كورونا⁩ بعد أسبوعين من اكتشاف الفيروس في ⁧الصين⁩ وصل بها الأمر حد الفضيحة لكنها لم تفصح عن أي معلومات“، مشيرا إلى أن هذه الدول تحولت إلى معابر للفيروس وبقيت تتبع سياسة الكتمان. السفير الصيني في إيران رد على تصريحات جهانبور، وكتب في حسابه على ”تويتر“، قائلا إن ”وزارة الصحة الصينية لديها مؤتمر يومي واقترح عليك (جهانبور) قراءة أخبارهم بدقة لتستخلص النتائج“. وتدخل على خط تلك التصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، وقال في تغريدة له ”لقد كانت الصين حكومة وشعبا في طليعة مكافحة فيروس كورونا وقدمت مساعدات سخية لدول أخرى حول العالم“.